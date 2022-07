Foto's van slachtoffers toeslagenaffaire niet welkom door SP-logo

De SP wil foto's en verhalen van slachtoffers van de toeslagenaffaire op straat neerzetten. Maar de gemeente Den Bosch wil hier geen vergunning voor geven omdat ze het ziet als een politieke uiting. De foto's zijn namelijk allemaal voorzien van het SP-logo. "Ik wist niet dat de gemeente zo bekrompen kon zijn", zegt bestuurslid Nico Heijmans.

"Ja, de SP maakt deze tentoonstelling mogelijk, er staat een klein logo op. Maar het is bedoeld om de slachtoffers een hart onder de riem te steken", zegt Heijmans.

De politieke partij heeft de gemeente onlangs een vergunning gevraagd om de fototentoonstelling in de buitenlucht te mogen neerzetten. Het zijn acht foto's van 2 bij 2 meter, met foto's en verhalen van de slachtoffers van de toeslagenaffaire. Het moet er onder meer voor zorgen dat de slachtoffers niet vergeten worden.

Eerder stonden de foto's al op het Kruisplein in Rotterdam en voor het Ministerie van Financiën in Den Haag. De tentoonstelling moet daarna op nog meer plekken komen te staan zoals Eindhoven en Amsterdam. Maar in Den Bosch gaat dat niet gebeuren, de gemeente heeft geweigerd.

Geen politieke uiting op openbare plek

De gemeente Den Bosch ziet de tentoonstelling als een politieke uiting en dat is niet toegestaan in de openbare ruimte. Bij alle verhalen is namelijk het logo van de SP te zien.

Inmiddels heeft ook Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, zich in de kwestie gemengd. Tegenover DTV Nieuws noemt ze de reden om te weigeren een 'heel slechte smoes'. "Onbegrijpelijk. Het is vooral pijnlijk voor getroffen gezinnen, want die wonen door heel Nederland en dus ook in Den Bosch", zegt Marijnissen.

In de rest van het land wordt de tentoonstelling volgens Marijnissen wel met open armen ontvangen. "Ze heeft nota bene voor het Ministerie van Financiën gestaan, waar de Belastingdienst dus zelf zit. En dan zou het in Den Bosch niet kunnen. Dat vind ik toch wel heel erg raar."

De SP gaat nog op zoek naar een andere manier om deze foto's toch te kunnen tentoonstellen. "We kijken of we het misschien als demonstratie kunnen aanmelden", zegt de Bossche fractievoorzitter Bram Roovers.