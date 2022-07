Schaap in weiland overleden door de hitte, kalf net gered

In een wei in Drimmelen is dinsdagmiddag een schaap overleden door de hitte. Een voorbijganger belde de politie omdat hij vermoedde dat het niet goed ging met meerdere dieren die in twee weilanden stonden. Uiteindelijk is een schaap overleden. Een kalf dat er ook slecht aan toe was, is er volgens een woordvoerder van de politie door een dierenarts weer bovenop geholpen.

Sandra Kagie Geschreven door