Steven Kruijswijk voorlopig uitgeschakeld na val in Tour de France

Steven Kruijswijk is zwaar gehavend door zijn val in de Tour de France. Hij heeft een ontwrichte schouder en zijn sleutelbeen en schouderblad gebroken. De renner uit Nuenen is inmiddels geopereerd aan zijn sleutelbeen en zijn schouder is weer in de kom gezet. Zijn gebroken schouderblad hoeft niet geopereerd te worden. “Het zal vanzelf helen,” constateert de nuchtere Kruijswijk.

Kruijswijk bedankte via Instagram zijn volgers voor de vele steunbetuigingen. "Nu is het tijd om onze jongens in de Tour te ondersteunen", schreef hij met een emoticon van een televisie. Vuelta is onwaarschijnlijk

Kruijswijk werd zondag in de vijftiende etappe per ambulance werd afgevoerd. Hij stond op de nominatie om de Vuelta te gaan rijden. Dat lijkt nu erg onwaarschijnlijk. De Ronde van Spanje start in Utrecht. Op 20 augustus in Den Bosch en 21 augustus rijden de renners een etappe van Breda naar Breda door West-Brabant.

Instagram Steven Kriijswijk