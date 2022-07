Drie pauwen troosten nabestaanden op begraafplaats Zuylen in Breda

Het is een langgekoesterde wens voor Yvette Langbroek, manager op begraafplaats Zuylen in Breda: pauwen op de begraafplaats die de nabestaanden troost bieden. "Pauwen staan symbool voor onsterfelijkheid. Het zijn de vogels die hemel en aarde met elkaar verbinden. En zelfs als je daar helemaal niet in gelooft, dan is het nog steeds een prachtig dier om naar te kijken."

"Al vijf jaar lang probeer ik hier een pauwenechtpaar te krijgen en dat is eigenlijk ingegeven door een herinnering uit mijn jeugd. Toen ging ik met mijn opa en oma naar een begraafplaats waar ook een dierenparkje in de buurt was. Daar stonden ook pauwen met die prachtige kleuren", mijmert Yvette.

De belangrijkste begraafplaats in Breda wil zich meer ontwikkelen als park. Yvette Langbroek: “We willen dat het uitnodigt om er een wandeling te maken. De dieren geven bezoekers een gevoel van vertedering en verwondering, om zo het afscheid van een dierbare draaglijker te maken. Ze verzachten het verdriet.”

Voorlopig zitten de drie pauwen nog achter gaas. "De komende drie of vier weken krijgen ze eten in hun hok. Als ze dan straks vrij worden gelaten, keren ze hier ook terug om te eten en te slapen. Maar het kan ook best zijn dat ze in de bomen gaan slapen."

Overigens gaat het om één mannetje en om twee vrouwtjes. Dit is ook om hem een beetje rustig te houden. Langbroek: "Een mannetjespauw die zijn vrouwtje niet kan vinden begint te schreeuwen en wordt onrustig en dat is niet goed voor de mensen die hier het park rustig willen bezoeken."

Het nieuwe pauwenverblijf is gemaakt door leerlingen van de bouwschool in Breda. "En dat is ook een bijzonder verhaal. We hebben op ons park een mooie laan met kastanjebomen waarvan er zeven ziek waren. Die moesten gerooid worden. Als we daar nu eens planken van maken, bedachten we ons. Daarna hebben we de leerlingen van de bouwschool, vroeger onze buren, gevraagd of zij van die planken een verblijf wilden maken.”