Dit zijn de rondemissen van de Brabantse wielercriteriums: 'Droom komt uit'

Vingegaard, Pogacar of Van Aert zijn vooralsnog niet te zien in de Brabantse criteriums na de Tour de France zijn, maar de komende dagen kan er nog van alles gebeuren. Mathieu van der Poel is wel bijna overal te bewonderen. Net als de rondemissen die onmiskenbaar verbonden zijn aan de criteriums.

25 juli - Daags na de Tour in Boxmeer

De drie rondemissen van Boxmeer.

Annabel Murugi Wambui Van Bree uit Sambeek. ”Ik was in 2018 en 2019 bij Daags na de Tour en vond het fantastisch. Daar wil ik wel een keer wat voor wat betekenen, dacht ik. Daarom ben ik zo dankbaar voor deze geweldige kans.” Isabel Dousi uit Boxmeer. “Al op jonge leeftijd vond ik Daags na de Tour een keileuk evenement. Nog steeds is er een heel goeie sfeer.” Janne Baltussen ut Boxmeer. “Vroeger stond ik altijd achter de hekken te juichen voor de skeeleraars en de wielrenners. En natuurlijk handtekeningen en bidons verzamelen.” 27 juli – Acht van Chaam

De rondemiss van Chaam

Lieke den Dekker uit Chaam. “Ik heb veel zin in de Acht van Chaam en ik nodig iedereen uit om het mee te beleven want we zijn eraan toe!” 30 juli – Mijl van Mares

De twee rondemissen van Maarheeze

Meike Engelen uit Maarheeze. “Ik woon aan het parcours, dus elk jaar is de Mijl van Mares een groot feest bij ons thuis. Daarom is het natuurlijk ook een hele eer en bijzonder om dit jaar de Mijl als rondemiss te beleven. Laura en ik hebben het er weleens over gehad en we zeiden dan: als we het doen, doen we het samen. En nu is het zover!” Laura Verton uit Maarheeze. “Het is voor mij toch een droom om gevraagd te worden als rondemiss. En eerlijk gezegd was ik bang dat het mij niet meer zou overkomen, aangezien ik ook een jaartje ouder wordt en mijn beste gloriejaren steeds verder op de achtergrond verdwijnen.” 1 augustus – Draai van de Kaai

De rondemiss van de Draai van de kaai in Roosendaal