Achtbaan Tilburgse Kermis verrijst in 24 uur, wij doen het in 40 seconden

Hier zie je een timelapse van de opbouw van de achtbaan op het Heuvelplein op de Tilburgse Kermis. Dinsdagavond rond zeven uur is de opbouw begonnen en nog geen 24 uur later staat het gevaarte van kermisexploitant Colin Buwalda. De kermis in het centrum van de stad start vrijdagmiddag om drie uur en duurt tot en met zondagavond 31 juli.

Frits van Otterdijk Geschreven door