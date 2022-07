Truck in lichterlaaie op de snelweg, A27 bij Raamsdonksveer is dicht

De A27 bij Raamsdonksveer is woensdagavond in beide richtingen afgesloten vanwege een grote brand op de snelweg. Een vrachtwagen staat in de richting van Gorinchem naar Breda volledig in lichterlaaie. De chauffeur is ongedeerd.

De brand brak iets voor tien uur in de avond uit. Al gauw was duidelijk dat de vrachtwagen niet meer te redden viel. De brandweer is met vijf voertuigen en een hoogwerker aanwezig om het vuur te blussen. Volgens een 112-correspondent zaten er onder meer dure laptops in de brandende truck. Omdat de snelweg in beide richtingen is afgesloten, kan het verkeer volgens de ANWB het beste omrijden via de A59 en A16.