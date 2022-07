Twee jonge Tilburgers (16 en 17) mishandeld in een vakantiehuis

Twee jongens van 16 en 17 jaar oud uit Tilburg zijn woensdagmiddag mishandeld door een groep jongens. Dat gebeurde toen ze in hun vakantiehuis in het Zeeuwse dorp Cadzand waren. De Tilburgers zijn niet ernstig gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart.

De Tilburgse jongens belden woensdag rond drie uur de politie. Ze vertelden dat ze met een groep vrienden in en om het vakantiehuis waren, toen er opeens een groep onbekende jongens op het erf stond. Er ontstond een vechtpartij, waarom is nog onduidelijk. De twee Tilburgers werden daarbij geslagen. De groep ging weg, maar kwam even later weer terug. Een paar jongens zouden toen het huis in zijn gegaan en spullen hebben meegenomen. De jongens komen volgens de politie hoogstwaarschijnlijk uit de omgeving. 14-jarige jongen opgepakt

De 16-jarige en 17-jarige jongens hebben aangifte gedaan van mishandeling. Ze gaven de politie een 'opvallend signalement' van een van de verdachten. Rond half zes wisten agenten deze jongen aan te houden als verdachte van de mishandeling. Het gaat om een 14-jarige jongen uit de gemeente Sluis. De politie sluit niet uit dat nog meer jongens worden aangehouden.