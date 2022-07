Vrouw ramt gevel Poolse supermarkt terwijl ze kroket eet achter het stuur

Een automobiliste heeft woensdagnacht een ruit van de Poolse supermarkt Polo-Smak aan de Meierijstraat in Veghel aan gruzelementen gereden. De bestuurster zou een kroket aan het eten zijn geweest toen het mis ging.

De medewerkers van de supermarkt overleggen donderdagochtend druk over wat ze moeten doen, terwijl ze de schade bekijken. "De eigenaar van de zaak is net woensdag op vakantie gegaan naar Irak", vertelt een medewerkster. Ze proberen nu een andere eigenaar te bereiken.

De politie was er volgens hem snel bij. "Met drie auto's." De bestuurster is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau vanwege rijden onder invloed. Ze kreeg een rijverbod.

Een buurtbewoner vertelt dat hij rond kwart over een 's nachts een flinke klap hoorde. "Ik zag vervolgens hoe de bestuurster uit de auto stapte en een beetje zenuwachtig heen en weer liep. Ik zag dat ze een kroketje aan het eten was. Het zag er een beetje gek uit."

De auto van de vrouw is door een bergingsbedrijf meegenomen.

Volgens de buurtbewoner is het weleens vaker onrustig in deze wijk. "Maar dit was een stom ongeluk. Dit had niets te maken met agressie."