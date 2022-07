Corona werpt schaduw over Vueltastart: publiek moet bij renners wegblijven

Slecht nieuws voor handtekeningenjagers en makers van selfies met beroemde wielrenners: zij kunnen bij de start van de Vuelta in Den Bosch en Breda niet bij de renners komen. Vanwege het coronagevaar wordt er bij de start een afstand van vijf meter gecreëerd tussen publiek en renners. “Het coronagevaar leek weg, het is een rare situatie”, vindt de Bossche sportwethouder Marianne van der Sloot.

De Vuelta wordt georganiseerd door de Franse organisatie ASO die ook verantwoordelijk is voor de Tour de France. Ruim twee weken geleden waren er bij de Tour amper beperkende maatregelen vanwege corona. Maar door een groot aantal positieve gevallen in het peloton zijn de maatregelen flink aangescherpt. Die werken door naar de Vuelta.

Festiviteiten zonder renners

De festiviteiten in Den Bosch voor alleen publiek, gaan vooralsnog gewoon door. Volgens wethouder Van der Sloot kan dat omdat het vooral buiten in de open lucht te doen is. Den Bosch heeft een feestplein ingericht op het parkeerterrein in de Prins Bernhardstraat. Aan de rand van het centrum, omdat op de Markt en de Parade de jaarlijkse kermis staat.

Op het speciale plein zijn de hele dag allerlei festiviteiten voor jong en oud die gerelateerd zijn aan wielrennen. “Uiteindelijk hoop ik dat de bezoekers aan de Vuelta dezelfde herinnering krijgen als de mensen die erbij waren toen de Tour de France in 1996 in Den Bosch begon.” Wethouder Van der Sloot verwacht duizenden bezoekers.

Auto's weggesleept

Voor bewoners die aan het parcours van 7 kilometer door de stad wonen zijn er wel een aantal zaken om rekening mee te houden. Niet alleen zijn wegen enige tijd afgesloten, auto’s mogen ook niet aan het parcours geparkeerd staan. Die worden dan weggesleept.

De Ronde van Spanje begint op zaterdag 20 augustus in Den Bosch bij de Citadel. Op zondag 21 augustus is de start bij het Kasteel van Breda. Ze rijden die dag een etappe door West-Brabant om weer in Breda te finishen.

De Vuelta zou eigenlijk in 2020 al in Den Bosch en Breda starten, maar door de coronapandemie werd toen alles afgelast.

Lees hier alles over de Vuelta 2022 in Brabant.