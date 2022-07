Jodi en Samuel veranderen normale fietsen in e-bikes met hun eigen accu's

Een normale fiets omtoveren tot een e-bike. Dat doen Jodi Kooijman en Samuel IJsselmuiden in Den Bosch. Met hun start-up Swugo willen ze zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren om de auto te laten staan en op de fiets te stappen. “Binnen een kwartiertje heb je al een elektrische fiets”, zegt Jodi terwijl hij aan een zogenoemde Heyfiets sleutelt.

Megan Hanegraaf Geschreven door

Jodi, die oorspronkelijk uit Dubai komt, en Samuel die in Zuid-Afrika is geboren, leerden elkaar kennen tijdens hun studie in Nederland. In twee jaar wilden ze ‘iets in het verkeer’ verduurzamen. “Wij willen minder of geen auto’s in Nederlandse steden. We merkten tijdens ons onderzoek dat de elektrische fiets al een goed alternatief is, maar het kan beter”, zegt Jodi. “Als de accu van een elektrische fiets aan vervanging toe is, kopen mensen vaak een nieuwe fiets. Logisch, want een accu kost honderden euro’s. Maar met de fiets zelf is vaak niks mis. Dat kan goedkoper en duurzamer."

"Onze accu kan op elke willekeurige fiets worden geplaatst."

Dus gingen de jongens zelf accu's ontwerpen. "We wilden eerst de accu's van elektrische fietsen optimaliseren, zodat deze langer meegaan. Maar dat is heel moeilijk, want elke elektrische fiets heeft weer een andere accu. Net zoals smartphones bijvoorbeeld", legt Samuel uit. "Daarom hebben we zelf een accu ontworpen die een stuk duurzamer is en daardoor langer meegaat. En: die kan op elke willekeurige fiets worden geplaatst." Twee vliegen in één klap dus. Een accu die én langer meegaat, én ook nog op elke willekeurige fiets kan worden gemonteerd. In een werkplaats in Den Bosch laten ze zien hoe ze dat doen. Samuel vervangt het voorwiel van de oude fiets door een nieuwe met motor. Ook bevestigt hij een batterij op het fietsframe en wordt een sensor bij de trappers ingebouwd. Binnen een kwartiertje is de fiets omgetoverd tot e-bike.

Jodi en Samuel sleutelen aan de Heyfiets (foto: Megan Hanegraaf).

Inmiddels hebben ze vijftig proefaccu’s gebouwd. Deze zijn allemaal al verhuurd. “Het was heel lastig om ons idee te promoten middenin de coronatijd. Ik ben bij een supermarkt gaan staan, want die mochten wel open blijven, en heb mensen een testritje laten maken. Met succes”, vertelt Jodi.

"De beste fietsen zijn fietsen die goed werken."