Reinier verdedigt wereldtitel MMA tegen Rus: 'De volgende die eraan gaat'

Reinier de Ridder uit Breda kent alvast geen genade met zijn tegenstander als hij vrijdagavond in Singapore zijn wereldtitel MMA verdedigt. In de ring van ONE Championship staat De Ridder tegenover de Rus Vitaly Bigdash. “Voor mij is hij gewoon de volgende die eraan gaat”, stelt Reinier vol vertrouwen.

In de aanloop naar het Mixed Martial Arts-gevecht waren de twee vechters beschikbaar voor vragen. De retoriek was helder: Bigdash: “Ik heb er vertrouwen in dat ik de puzzel kan oplossen en de eerste word die De Ridder gaat verslaan.” De Ridder: ”Hij zegt maar wat hij wil zeggen. Ik voorspel dat ik hem neerhaal in de 2e ronde. Hij begint altijd sterk. Dan wordt hij snel moe. Daarna pak ik hem.” Bigdash: “Ik word helemaal niet snel moe!” De Ridder: “Mijn tegenstander heeft wel spieren, maar spieren hebben veel zuurstof nodig. Ik zit fysiek veel beter in elkaar. Niemand kan het lang tegen mij volhouden. En dan verliezen ze ondertussen ook nog de wil om te vechten.” Bigdash: “Het promotiefilmpje van hem met een foto van mijn kop op een boksbal was niet leuk. Daarom heb ik gezegd dat ik zijn gezicht ga breken.” De Ridder: “Ach dat was een grapje, daar houdt toch iedereen van.” Reinier de Ridder heeft al zijn vijftien partijen als prof gewonnen. Sinds 2020 is hij wereldkampioen MMA in het middengewicht bij de organisatie ONE Championship. ONE is een enorm grote Aziatische organisatie met tientallen miljoenen volgers. Hun wedstrijden worden in meer dan 150 landen uitgezonden. De wedstrijd van Reinier de Ridder is de hoofdact in Singapore en begint naar verwachting om zes uur 's avonds Nederlandse tijd. Het gaat om maximaal vijf rondes van vijf minuten.