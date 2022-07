Bakker vraagt te laat coronasteun aan en loopt 50.000 euro mis

Bakker Bas Vermeulen van bakkerij Vermeulen & Den Otter in Vlijmen loopt definitief 50.000 euro aan coronasteun mis, doordat hij te laat was met zijn aanvraag voor zijn twee winkels. Hij vocht die beslissing aan bij de rechter in Den Bosch, maar die gaf hem donderdag ongelijk.

Sven de Laet Geschreven door