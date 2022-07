Winnaar Gouden Kermispas: 'Nu ga ik ook in de kermisattracties'

Meer dan 60.000 mensen zagen woensdag 20 juli een kermisflos naar beneden zakken via de livestream van Omroep Brabant. Thom Jansen uit Tilburg is blij. hij is namelijk de winnaar van de Gouden Kermispas.

En dus mag hi vrijdag bij de opening van de Tilburgse kermis gratis in allerlei kermisattracties, krijgt een diner voor twee in het Kermisrestaurant én mag naar de opening van Roze Maandag in de Bierhal.

Gezelligheid belangrijker dan de attracties

Voor Thom en zijn vrienden is de Tilburgse Kermis vaste prik. "Ieder jaar gaan we er sowieso wel twee of drie keer heen." Maar als je Thom vraagt wat hij nou het leukste vindt aan de kermis, zijn dat niet de attracties. "Het gaat vooral om de gezelligheid. Lekker mensen kijken en een drankje erbij."

Maar de Gouden Kermispas brengt daar dit jaar wel verandering in natuurlijk. "Nu gaan we ook écht voor het eerst in de attracties natuurlijk dit jaar!"

