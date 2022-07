Maak erg zieke Maudy blij met kaartjes: 'Ze mist de vrolijkheid heel erg'

Maudy (24) uit Mill is sinds een aantal maanden aan bed gekluisterd. Een aantal jaar geleden werd bij de jonge vrouw een progressieve spierziekte vastgesteld en de laatste tijd gaat haar situatie steeds verder achteruit. Haar broer Jordie wil haar graag wat opvrolijken en vraagt daarom iedereen om zijn zus een kaartje te sturen.

Jordie typeert zijn zus, die een verstandelijke beperking heeft, als iemand die 'altijd op iedereen af sprong'. "Binnen twee minuten was je haar beste vriend en kreeg je een kus op de wang. Die euforie mist ze nu een beetje", vertelde Jordie vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant.

Maudy ligt zoveel in bed omdat haar ademhaling sterk achteruit gaat. "Het liggen op bed geeft haar op zich wel rust, maar ze mist de vrolijkheid om zich heen heel erg. Ze heeft onze familie zoveel vreugde gebracht: gekke, grappige, prachtige en onverwachte momenten. De situatie is zoals die is, maar graag willen wij haar iets positiefs meegeven waarvan ze kan genieten vanuit haar bed. Iets dat haar kleine wereld een beetje vergroot."

Daarom roept hij op Facebook iedereen die dit wil op om zijn zus een persoonlijk kaartje te sturen. "Voor jou misschien een kleine moeite, voor haar een grote vreugde. Kaartjes krijgen vindt ze helemaal geweldig. Dan is er iemand die aan haar denkt."