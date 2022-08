Jan-Willem en Coen hebben twee zoons: 'Mijn papa's zijn homo en heel lief'

Rammelende eierstokken, babydrang, een kinderwens. Ook homostellen krijgen ermee te maken. Voor heterostellen is het krijgen van kinderen al niet vanzelfsprekend, laat staan als je een stel met twee mannen of twee vrouwen bent. Jan-Willem en Coen liepen tegen dat obstakel aan, zij kozen voor pleegzorg. “Toen we voor de eerste keer gingen kijken bij ze zagen we om de deur twee blonde koppies met krullen. Dan weet je meteen: dit is onvoorwaardelijke liefde, vanaf seconde één.”

De mannen glunderen van oor tot oor als het over hun jongens gaat. De 11-jarige tweeling kwam toen ze bijna drie jaar waren bij hen wonen. “Eerlijk, het is niet altijd makkelijk. Ze hebben natuurlijk wel wat meegemaakt”, bekent Coen. Toch doet dat niet af aan het gezinsgevoel. “Ik denk niet dat wij ons anders voelen dan heterostellen met kinderen als ik dat vergelijk vrienden en zo zien de jongens dat ook helemaal niet.”

"Wij hebben drie papa’s en een mama.”

Voor ze pleegouders werden ging daar een flink traject aan vooraf. “We hebben nagedacht over adoptie, maar dat kost ontzettend veel geld en is lastig als twee mannen”, legt Coen uit. Toen kwamen ze in aanmerking met pleegzorg. “We schrokken van de hoeveelheid kinderen alleen al in Brabant die een goed huis zochten.” Om zich voor te bereiden volgden de mannen een cursus. Daarin moesten ze rollenspellen spelen, maar ook laten zien dat ze voor een plantje konden zorgen. “We kozen voor een vetplant”, lacht Jan-Willem. Zo ontdekten ze dat ze graag één kindje wilden, jonger dan twee jaar. Dat liep uiteindelijk anders. De jongens weten dat ze biologische ouders hebben, maar zien die sporadisch. “Ze zijn soms wel eens trots en dan zeggen ze: We hebben lekker drie papa’s en een mama.”

“Ik wil niet dat je met homo scheldt.”