Eva (17) is kind van regenboogouders: 'Ze zijn elkaars beste vrienden'

Beste vrienden zijn, allebei homoseksueel en ook een kinderwens hebben. De vader en moeder van Eva (17) uit Etten-Leur besloten daarom om samen een kind te krijgen. “Het is lastig om als homo kinderen te krijgen, dus ze kozen om dat samen te doen. Toen was ik er!”, lacht ze.

Ilse Schoenmakers & Loes Krabben Geschreven door

Eva heeft twee huizen, twee slaapkamers én een bonusmoeder. Dat klinkt als een gescheiden gezin, maar niets is minder waar. Moeder Jet trouwde voor de geboorte van Eva al met haar vrouw Annemieke en vader Richard had destijds geen relatie. “Heel veel mensen denken dat mijn ouders gescheiden zijn en dat ze daarna uit de kast zijn gekomen, maar dat is helemaal niet zo. Ze weten al súperlang dat ze homoseksueel zijn.”

"We zijn één groot gezin."

Ze heeft dan misschien twee woonadressen, voor Eva is het één groot gezin. “We eten een paar keer per week samen, gaan uiteten of doen leuke dingen”, vertelt Eva. Ook haar bonusmoeder is er al vanaf haar geboorte en voelt daarom als een tweede moeder. Moederdag is dus wel nét even wat harder aanpoten voor Eva. "Dat is wel een dingetje ja. Dat ik er aan moet denken dat ik kleinigheidjes voor beide moeders koop."

"Je mocht maar maximaal twee ouders meenemen."