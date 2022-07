Vakantie! Basisscholen gaan feestend de zomer in

Wachten op privacy instellingen... Snel naar huis. De vakantie is begonnen! Dansen, zingen en springen op het podium Vakantie! Volgende Vorige 1/4 Hoera! Vakantie!

Citotoetsen, coopertesten en een speelkwartier lang hinkelen in de hitte: na een schooljaar hard werken, zijn kinderen zo onderhand wel flink toe aan vakantie. Op basisschool de Vlindertuin in Den Bosch wijden ze daarom dit jaar de vakantie extra bijzonder in met een aftelmoment. Hoera, vakantie!

Carlijn Kösters Geschreven door

De vlaggetjes hangen op het schoolplein, het podium is geïnstalleerd voor een Vlindertuin-sing-a-long en de leerkrachten stuiteren over het schoolplein om de hyperactieve aftelclub bijeen te houden.

"Ik ben de aftelklok aan het zoeken."

Vanaf de zijlijn, waar een kinderopvang is gevestigd, kijkt een stel pauzerende peuters vanuit hun voederstoel toe. "Ik ben even de aftelklok aan het zoeken", zegt directrice Karin Pijnenburg. "Wij hebben dit ook nog nooit gedaan, eigenlijk." De afgelopen twee jaar waren coronajaren voor de kinderen. Thuisonderwijs, vriendjes missen, zieke docenten en afstand houden. Juist omdat het deze zomer allemaal wat losser mag, willen de leraren de zes weken durende zomervakantie nóg iets feestelijker inluiden.

"Zwemmen, ijsjes eten, naar Griekenland..."