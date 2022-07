Foutje gemeente kost anderhalve ton: 'Ons huis stond niet meer op de kaart'

Het huis van Eric-Jan en Lieke van Trijen in Halsteren staat al ruim drie jaar te verzakken. Grote scheuren zijn in alle gevels zichtbaar en stutten houden het huis voorlopig overeind. Het heeft ruim drie jaar geduurd voordat het echtpaar een verbouwvergunning kreeg en ze hebben ruim 150.000 euro extra kosten gemaakt. En dat alles volgens hen vanwege een gemeentelijke fout.

Eric-Jan en Lieke hebben een schadeclaim ingediend en er is een online steunactie voor ze opgezet. Hun huis staat letterlijk op instorten. Door stutten blijft de woning voorlopig nog overeind. “Maar er hoeft maar een schroef of een balk te breken en de boel kan instorten”, vertelt Eric-Jan.

De plannen voor een verbouwing ontstonden in 2019 toen bleek dat het dak onder handen moest worden genomen. Ook was een scheur in de gevels ontdekt. Wat begon met één scheur, werden er steeds meer. De hele fundering bleek al te verzakken. "Ons huis is in 1904 gebouwd en heeft een fundering die te slap is voor de zachte ondergrond."

Nieuwbouw bleek dus de oplossing, althans, dat dachten Eric-Jan en Lieke. Het verzoek voor een bouwvergunning werd echter afgewezen. Door een fout in het bestemmingsplan. “Ons huis is in 1904 gebouwd, nog vóór de term bestemmingsplan bestond.”