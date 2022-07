Marianne Vos streed jaren voor Tour de France die nu eindelijk begint

Voor Marianne Vos en alle andere wielrensters komt zondag een droom uit. Dan begint de Tour de France voor vrouwen. Het duurt acht dagen en wordt voor het eerst sinds 1989 georganiseerd. “Het gaat nu echt gebeuren”, stelt een tevreden Marianne Vos vanuit Frankrijk.

Vos was een van de initiatiefnemers die bijna tien jaar geleden begonnen met een handtekeningenactie om de Tour de France voor vrouwen weer terug op de agenda te krijgen. Door geldgebrek hield het in 1989 op. Gesteund door maar liefst 70.000 handtekeningen kregen Vos en de anderen de Tour terug. “Toen ik als klein meisje langs de kant stond om de renners aan te moedigen, had ik nooit kunnen bedenken dat ik op een dag ook zelf zou rijden in ’s werelds grootste wielerwedstrijd”, zegt Vos in een voorbeschouwing van haar ploeg Jumbo-Visma. De afgelopen jaren was er wel de eendaagse wedstrijd La Course.

"Ik kijk er heel erg naar uit.”

De derde en vierde etappe bieden voor Vos kansen op ritwinst. Maar ze wil zich nergens op vastpinnen. “Ik voel gezonde wedstrijdspanning en kijk er heel erg naar uit.” De ambities van Paulina Rooijakkers uit Heusden gemeente Asten die rijdt voor team Canyon/Sram liggen een stukje hoger. “Mijn doel is een hoge klassering in het algemeen klassement. De bergritten en de beklimmingen in het laatste weekend zien er goed uit. Ik voel me goed.”

"Het is erg speciaal natuurlijk."

Voor team Live Xstra rijden drie Brabantse de Tour. Naast Thalita de Jong en Sabrina Stultiëns maakt Silke Smulders uit Loon op Zand haar rentree nadat ze een paar maanden geleden hard was gevallen in Parijs-Roubaix. “Het is de eerste Tour de France Femmes en ik sta aan de start, dat is erg speciaal natuurlijk. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat ik hier kon starten na mijn zware valpartij. Natuurlijk wil ik mijzelf laten zien, in een ontsnapping bijvoorbeeld.”

"Ik ben er mentaal klaar voor.”

Een van de jongste rensters in het peloton, dat bestaat uit 24 ploegen van zes rijdsters, is Femke Gerritse uit Rosmalen. Op haar 21e debuteert ze in wat ze noemt een droom. “Dit is fantastisch toch, heel cool!” Gerritse heeft een goed seizoen, maar ze realiseert zich dat het in Frankrijk zwaar gaat worden. “De eerste dagen worden chaotisch met massasprints. Etappes 3 en 4 zijn met heuveltjes dat is heel leuk voor mij. Het slotweekend in de Vogezen zie ik wel hoe ver ik kan komen. Ik heb de bergen verkend die ik nog nooit in een wedstrijd op ben gereden, maar ik ben er mentaal klaar voor.” De Tour de France Femmes begint zondag met een rit van 82 kilometer door Parijs. De finish van de achtste en laatste etappe is volgende week zondag op La Super Planche des Belles Filles. Twee weken geleden won de Sloveen Pogacar de etappe in de Vogezen bij de mannen voor aanstaand Tour-winnaar Vingegaard. Brabantse deelneemsters aan Tour de France Femmes: Marianne Vos (35) uit Babyloniënbroek: team Jumbo-Visma

Karlijn Swinkels (23) uit Handel: team Jumbo-Visma

Thalita de Jong (28) uit Bergen op Zoom: team Liv racing Xstra

Silke Smulders (21) uit Loon op Zand: team Liv racing Xstra

Sabrina Stultiëns (29) uit Helmond: team Liv racing Xstra

Yara Kastelijn (24) uit Deurne: team Plantur-Pura

Femke Gerritse (21) uit Rosmalen: team Parkhotel Valkenburg

Evy Kuijpers (27) uit Lierop is eerste reserve: team Human Powered Health