Foto: Tom van den Oetelaar. Volgende Vorige 1/2 De Tilburgse Kermis is weer begonnen, dat wordt zwaaien en zwieren

Zwieren, zwaaien, schieten en botsen: het kan vanaf deze vrijdag weer in Tilburg. De officiële opening is om zeven uur vrijdagavond, maar vanaf drie uur is de Tilburgse Kermis al op gang gekomen.

Bij een van attracties staan een stuk of tien jongeren al te wachten. Nog even geduld: de eigenaar van de attractie is nog bezig met het aansluiten van de geluidsinstallatie met de speciale effecten. "Eindelijk weer een normale kermis", zegt de kermisexploitant. We zijn heel blij. We gaan er iets van maken. Het werd hoog tijd." Als de geluidsinstallatie is aangesloten kunnen de jongeren in de karretjes stappen en is het hoog tijd om ouderwets te gaan zwieren en zwaaien. Aan de glimlach op de gezichten is te zien dat ze er lang op hebben moeten wachten.

"Het leukste aan de kermis is dat iedereen er is."

Op het terras zitten een man en vrouw te kijken naar de kermis. "We hebben er door corona lang op moeten wachten", zegt de man. Samen met zijn vrouw is hij speciaal van Heemskerk naar Tilburg gekomen voor de kermis. "Ik ga nergens in. We zitten samen te genieten van alles wat er om ons heen gebeurt. Superleuk om te zien." De attractie De Spin staat nog stil. Een vriendengroep meisjes zit al een tijdje te wachten tot de attractie op gang komt. "Dit duurt te lang. Maar nog niet alle bakjes zijn vol. Het is wel duur, maar dat hebben we er wel voor over. Het leukste aan de kermis is dat iedereen er is", zegt een van de meisjes.

"De kermis hoort bij je opvoeding als je in Tilburg woont."