Vrachtwagen raakt van de weg en ramt auto en bestelbusje

Een vrachtwagen is op de Helmondsingel in Deurne op de verkeerde weghelft terechtgekomen. Daar knalde hij frontaal op een auto en een bestelbus. Twee mensen in de auto raakten zwaargewond en zijn onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis Nijmegen gebracht.

Ook de bestuurder van de bestelbus raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Waardoor de chauffeur van de weg raakte, is nog niet bekend. Dat wordt nog onderzocht door de politie. De weg tussen Deurne en Helmond blijft voorlopig dicht voor onderzoek en bergingswerkzaamheden.

Foto: SQ VIsion

