Frank Petter stopt over een jaar als burgemeester van Bergen op Zoom

Burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom legt over een jaar zijn taken neer. Dat heeft hij vrijdag bekendgemaakt. Petter heeft de ambtsketen dan tien jaar gedragen. "Een prachtige mijlpaal, waar ik bijzonder trots op ben."

In zijn verklaring geeft de burgemeester aan dat het tijd is voor iets anders. "Samen met bewoners, raadsleden en collegeleden werk ik met passie voor de gemeenschap. Maar op een gegeven moment is het tijd om de bakens te verzetten en meer ruimte te maken voor mijn andere interesses, waar ik nu geen tijd voor heb.” Petter gaat onder meer onderzoek doen voor het wetenschappelijk instituut van het CDA.

Parkinson

Eerder dit jaar werd bekend dat Petter lijdt aan de ziekte van Parkinson. “Mijn conditie is prima, nu ik medicijnen en fysiotherapie krijg voor de aandoening. Ik voel me goed en daarom is het tijd voor een volgende stap. Maar alles op zijn tijd. Dan kan ik volgend jaar deze mooie gemeente met een goed gevoel achterlaten.”