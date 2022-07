Vierdaagse eindigt na drie dagen op de Via Gladiola: 'Leuker dan ik dacht'

De Nijmeegse Vierdaagse loopt op zijn eind. Aan de laatste etappe, die voor het grootste gedeelte door Brabant ging, namen vrijdag bijna 6800 Brabanders deel. Veel van hen hebben hun kruisje inmiddels al opgehaald.

Ron Vorstermans Geschreven door

De Vierdaagse kwam vrijdag onder meer door Cuijk. Daar staken de wandelaars via een speciaal aangelegd ponton de Maas over. Vanaf Cuijk was het nog vijftien kilometer wandelen voordat de bos gladiolen aan die finish in ontvangst kon worden genomen.

"Hij heeft goed getraind daar ben ik trots op."

De feestelijke intocht is vrijdag al uren aan de gang, want de eerste deelnemers waren al om negen uur 's ochtends binnen. Het feest zal nog even doorgaan in Nijmegen. Ook de Vierdaagselopers die nu nog binnen moeten komen, worden langs de kilometerslange eindroute onthaald met marsmuziek en applaus. Langs die wegen staan in totaal ruim 100.000 toeschouwers vrijdag. Het is al de hele dag een komen en gaan van deelnemers in Nijmegen. Onder hen zijn Daan van Lieshout (42) en zijn zoon Fern (13) uit Someren. Samen zijn ze vrijdag hijgend en puffend over de finish gekomen. Voor Fern is dat de eerste keer, maar Daan heeft meer ervaring met de Vierdaagse. Een editie in het bijzonder zal Daan niet vergeten: die in 2016, toen Fern nog als toeschouwer stond te kijken naar hoe zijn vader over de finish ging om dat felbegeerde kruisje op te halen. "Toen zei ik tegen mijn zoon: 'Als jij 12 bent, lopen we 'm zelf.' Nou, dat werd uiteindelijk 13 jaar oud" , lacht de vader, "maar nu doen we het alsnog. Fantastisch, toch? Fern heeft goed getraind. Daar ben ik trots op."

"Het is leuk om niet alleen te hoeven lopen."

Fern zegt dat hij het niet zonder zijn vader gekund had. "Het is leuker dan ik dan dacht en het is natuurlijk leuk om niet alleen te hoeven lopen", besluit de 13-jarige, inmiddels onderweg naar de plek waar de medailles worden uitgereikt. Hij is natuurlijk niet de enige. Ruim 35.000 wandelaars kwamen of komen vrijdag over de eindstreep op de zogeheten Via Gladiola. Dat klinkt als een groot getal, maar toch zijn dat er dat minder dan andere jaren op de laatste dag. Dat komt doordat er aanzienlijk minder inschrijvingen waren, mogelijk vanwege de angst voor coronabesmettingen. Wat natuurlijk ook een grote rol speelt, is dat er dit jaar vanwege de extreme hitte op dinsdag een dag minder is gelopen.

Ook Eindhovenaar Johan Vlemmix haalde een kruisje op (foto: Johan Vlemmix/Instagram).