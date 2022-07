Man overlijdt nadat hij in het water belandt in Rosmalen

Een man is vrijdagmiddag overleden, nadat hij in het water terechtkwam in het IJzeren Kind in Rosmalen. Dat laat de politie weten. Het is onduidelijk hoe de man in het meertje belandde.

Sven de Laet Geschreven door

Iets na half vier werd de man uit het water gehaald. Daar is hij nog gereanimeerd, maar dat bleek al te laat. De politie laat via Twitter weten niet uit te gaan van een misdrijf. Er wordt nu onderzocht wat er dan wel is gebeurd.