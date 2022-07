Uitslaande brand verwoest werkplaats autobedrijf Van Schijndel in Gemert

De werkplaats van autobedrijf Van Schijndel aan de Molenrand in Gemert is vrijdagnacht in de as gelegd. Het vuur werd rond Kwart over elf 's avonds ontdekt. De vlammen sloegen uit het gebouw.

Om het vuur te bestrijden kwamen korpsen uit heel Zuidoost-Brabant en Brabant-Noord naar Gemert. Rond halfeen had de brandweer het vuur onder controle. Overslaan voorkomen

Het gebouw aan de Molenrand is verwoest, maar de brandweer kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar een gebouw hiernaast. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

De vlammen sloegen uit de werkplaats aan de Molenrand in Gemert (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).

De brandweer kon voorkomen dat de vlammen oversloegen naar een gebouw naast de werkplaats (foto: Dave Hendriks/SQ Vision).