Automobilist rijdt in op agent, man reed al derde keer zonder rijbewijs

Een automobilist is vrijdagavond in het centrum van Tilburg ingereden op een agent. Surveillerende agenten zagen rond halfelf de automobilist luid toeterend in de Spoorlaan rijden en besloten het gesprek met hem aan te gaan over het toeteren. Toen de man stopte, zag een agent een fles lachgas in de auto.

"Toen ging het snel", laat een politiewoordvoerder weten. "De bestuurder gaf ineens gas en reed in op de agent die met zijn bike voor de auto stond. De agent kon wegspringen. Daarop reed de automobilist voor een deel over zijn bike." Die fiets raakte daarbij volgens de woordvoerder total loss. Vervolgens ging de automobilist er op hoge snelheid vandoor. Achtervolging

Daarop waarschuwden de agenten andere eenheden. De verdachte, een 36-jarige man uit Tilburg, kon korte tijd later na een korte achtervolging aangehouden worden. De man wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling, omdat hij opzettelijk op de agent inreed. In het politiebureau bleek aan dat de man twee keer teveel alcohol op had dan is toegestaan en dat hij al voor de derde keer zonder rijbewijs reed. Daarop werd zijn auto in beslag genomen.