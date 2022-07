Vakantiegangers laten nog even snel de auto checken: 'Voor de zekerheid'

Remvloeistof controleren, banden op de juiste bandenspanning zetten of motorolie bijvullen. De medewerkers van de ANWB hadden het zaterdag druk met de vakantiecheck van auto's bij de grensovergang Hazeldonk. Vakantiegangers konden hun auto nog even laten controleren voordat de reis richting Frankrijk, Spanje of de Belgische kust werd ingezet.

"Nog even de verlichting bekijken", zegt Michel van Hooijdonk van de ANWB tegen een automobilist die zijn auto laat onderzoeken. Van Hooijdonk loopt rond de auto, kijkt deskundig onder de motorkap en maakt aantekeningen. Al snel gaat de duim van Michel omhoog. De automobilist reageert opgelucht. "Mijn vrouw zag dat we onze auto gratis konden laten testen. Gelukkig geen grote dingen, alleen remvloeistof en motorolie bijvullen. Dit geeft toch wat meer zekerheid", zegt de bestuurder. "De reis naar Normandië kan beginnen."

"Zwaar geladen? Er zitten alleen een paar tuinstoelen in de kofferbak."

Het goedgekeurde voertuig is een van de zestig auto's die zaterdagochtend bij grensovergang Hazeldonk werden gecheckt. "We hebben de auto's intensief gecontroleerd. Doorgaans zijn het kleinere problemen: banden op juiste spanning zetten en eventueel een lamp of ruitenvloeistof vervangen." Bij de check werden naast de auto's ook dertien caravans en twee aanhangers gecontroleerd. De 42 jaar oude Mercedes van Wim van Ginneken uit Breda trekt veel bekijks. "Niks aan de hand. De auto is pas gekeurd. We maken er geen lange ritten mee. Vorige week nog aan de Belgische kust vakantie gehouden", zegt Wim. Op de Mercedes is dan ook vandaag niks aan te merken. "Hij is niet te zwaar geladen. Er zitten alleen maar een paar tuinstoelen in de kofferbak."

"Slecht geladen caravan gaat slingeren in een afdaling."

Dat geldt niet voor de wagen met caravan van Piet Utens uit Rijsbergen. De caravan wordt gewogen. "Het gewicht van de totale lading in de caravan is goed, maar alleen is het niet gelijk verdeeld. Links en rechts scheelt 140 kilo. "Dat moet meer in balans zijn", zegt ANWB-er Mickel van Erp, die elke caravan en aanhanger weegt. "De caravan is instabiel. Op deze manier kan de aanhanger in een afdaling gaan slingeren. Dan gaat de caravan aan de haal met de auto." Van Erp merkt op dat een te zwaar geladen caravan bij een controle eventueel van de weg kan worden afgehaald. Utens krijgt het advies om het gewicht beter te verdelen over de caravan en zijn auto. "Dan laat ik mijn vrouw wel thuis", grapt de Rijsbergenaar. Bij de vakantiecheck was een andere caravan maar liefst vierhonderd kilo te zwaar geladen.

"Soms hebben mensen wat hulp nodig."

Toch hebben de vakantiegangers het vaak goed geregeld. "Over het algemeen gaan mensen goed voorbereid op vakantie", zegt Markus van Tol, woordvoerder van de ANWB. "Anderen hebben wat meer hulp nodig." Hij ziet een trend dat mensen vanwege het gedoe op de luchthavens en corona weer meer voor de auto kiezen. "Bovendien zijn ze flexibeler", zegt hij. Als tip geeft hij nog mee dat een geel hesje, verbandtrommel en een gevarendriehoek verplicht zijn in het buitenland.

Foto: Tonnie Vossen.