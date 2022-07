Tommy zag zijn autobedrijf in vlammen opgaan: 'Je voelt je machteloos'

Een grote brand heeft vrijdagnacht het autobedrijf van Tommy van Schijndel in Gemert in de as gelegd. De brand woedde in de werkplaats aan de Molenrand. Daar is niets meer van over. Zaterdagochtend kwam de eigenaar de schade bekijken. "Het is heftig om te zien. Dit is wel even slikken."

Tommy en zijn vriendin Samantha lagen net in bed toen het brandalarm afging. "Ik ging naar beneden om te kijken wat er aan de hand was. Toen ik de tussendeur naar mijn bedrijf opendeed, kwam de rook me al tegemoet."

Verslagen loopt Tommy naar de werkplaats. Althans, wat ervan over is. "Er staat niets meer dan een stuk buitenmuur. Alles wat binnen stond is weg."

Het huis werd continue nat gehouden zodat het vuur niet over zou slaan van het autobedrijf naar het woonhuis. En dat lukte, al is er natuurlijk ook in het huis een hoop rook- en waterschade. De werkplaats van Tommy werd volledig verwoest.

De brandweer rukte met veel bluswagens uit en was snel ter plekke. "Ik denk dat er zeker twaalf wagens stonden. Ze kwamen van alle kanten en waren er binnen tien minuten. Maar in die tussentijd voel je je erg machteloos."

Tommy denkt dat de brand zo fel was, omdat hij veel brandbare spullen in zijn werkplaats had staan. "Er stonden gasflessen en auto's. Alles wat binnen stond is verloren gegaan. Ook mijn gereedschap, papieren en kentekens. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is weg."

Van de twee auto's die binnen stonden is slechts een hoopje verwrongen staal over. "Het is een geluk bij een ongeluk dat die auto's van mijzelf zijn en niet van klanten. Ik heb deze week een hoop auto's een vakantiebeurt gegeven. Ik moet er niet aan denken dat die hier nog gestaan hadden, dan hadden die mensen niet op reis kunnen gaan."