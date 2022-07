Op de buurtcamping in Breda is iedereen welkom "Het voelt als familie'

Aan de rand van de voetbalvelden van sportvereniging Advendo in Breda-Noord krioelt het dit weekend van rondrennende kinderen. In de schaduw van grote bomen maken ze uitbundig gebruik van de springkussens of zitten ze gemoedelijk voor hun tentjes bij elkaar. Het terrein is dit hele weekend omgetoverd tot buurtcamping en die onderscheidt zich op een belangrijk punt van iedere andere camping: bijna alle kinderen doen hier hun eerste kampeerervaring op. “Vooral in het begin was het heel spannend”, geeft Taleb (10) toe.

Vrijdagavond kropen ze na de live muziek en het kampvuur vol spanning in hun tentjes. De legergroene van Diego (10) is heel bijzonder, vindt hij zelf. “Hij is van een soldaat geweest.” Ze kochten hem in een kringloopwinkel. Diego heeft er samen met zijn broertje Max en zijn stiefvader Leon geslapen. “Wij zijn heel blij met deze camping”, zegt Leon. Alles is er gratis, er zijn volop activiteiten en kinderen kunnen elkaar opzoeken. Het is hun enige vakantie-uitje. “Meer zit er niet in. Het leven kent ups en downs en momenteel zitten we in een moeilijke periode", zegt Leon.

"Dit is een buurt met heel veel culturen."

Hun buren op deze camping zijn Djino en Djulien, allebei negen jaar oud. De jongens delen een schaaltje druiven en tomaatjes en praten honderduit. “Wij hebben al eerder in een tent geslapen”, zegt Djulien. Dat was in de achtertuin bij hem thuis. Maar dit is toch wel anders. Al was het maar vanwege de springkussens waar ze zich op uit kunnen leven. De buurtcamping wordt voor het tweede jaar georganiseerd door een groepje vrijwilligers onder leiding van Lenard Schouten (32). “We doen het niet alleen voor de kinderen uit de buurt, iedereen is welkom.” Hij ziet dat er behoefte is aan is. “Er komen ook ouderen die alleen wonen en hier gezelschap hebben uit de buurt.” Lenard ziet vriendschappen ontstaan en vooral, zegt hij, groeiend begrip voor elkaar. “Dit is een buurt met veel verschillende culturen die onderling weinig contact hebben. Maar hier ontstaat dat heel gemakkelijk.”

Lenard Schouten en zijn zoon Jonathan (foto: Tonnie Vossen)

Al na het eerste jaar zag hij dat er meer buurtgenoten naar de camping kwamen. Maar lang niet iedereen blijft slapen. De meeste van de 120 bezoekers gaan ’s avonds weer naar huis. “Niet iedereen is het vanuit zijn eigen cultuur gewend om in een tent te slapen”, weet hij inmiddels.

"Ik vind het prachtig als er nieuwe contacten ontstaan."

Amena heeft met haar man, neefje Taleb en schoonzusje Rimass van 12 wel overnacht op de camping. “Het is heel veilig, de poorten gaan dicht en er lopen de hele nacht beveiligers rond.” Ze vindt het bijzonder dat buren hier zo gemakkelijk met elkaar omgaan. "Het voelt als een grote familie". Taleb vult dat aan door te zeggen dat hij hier heel gemakkelijk vriendjes maakt. "Ik vind het prachtig als ik zie dat er nieuwe contacten ontstaan", zegt Lenard Schouten glunderend. Het enige gevecht is het afsluitende watergevecht op zondag, zegt hij lachend. "En dan gaan we weer opruimen."