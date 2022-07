Bert (79) stopt als boegbeeld van kermisexpositie: 'Het is genoeg geweest'

Het boegbeeld van de jaarlijkse populaire kermisexpositie op de Tilburgse kermis gaat ermee stoppen. “Ik doe het echt met pijn in mijn hart”, vertelt de bijna 80 jarige Bert van Houten. “Dit is mijn twintigste kermisexpositie, maar het is genoeg geweest, mijn lichaam geeft dat aan. In september draag ik het stokje over.”

Ook dit jaar kunnen liefhebbers van de Tilburgse kermis weer terug naar de 'kermis van vroeger.' Want in de spiegeltent van de Stichting Kermiscultuur staan traditiegetrouw miniatuurattracties opgesteld en aan de wanden hangen weer honderden oude kermisfoto's. “We zijn in 2000 begonnen met een eerste expositie van historische kermisfoto’s én miniaturen. Met onderbrekingen door corona is dit alweer de twintigste editie”, vertelt van Houten, die na zijn vertrek in september op de achtergrond wel adviseur blijft. "Dat is niet hetzelfde als 'de bemoeial'", vult hij lachend aan.

Tijdens de twintig kermisexposities, die van Houten mede heeft georganiseerd, heeft hij heel veel meegemaakt. “In het eerste jaar zaten we in een fietsenkelder, het ging regenen en het water kwam via de trappen als een waterval naar binnen. Dat was dikke paniek.” Gejat werd er ook: “Gelukkig niet veel, maar onze pot voor een vrijwillige bijdrage van de bezoekers is ook wel een paar keer leeggeschud.”