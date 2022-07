Met deze camper van bijna 1 miljoen euro kun je (niet meer) op vakantie

Nu de zomervakantie écht is begonnen, kan de grote uitreis naar Frankrijk, Spanje of Italië beginnen. Veel Nederlanders doen dat met een caravan of camper. Sommigen leggen er zelfs tonnen voor neer. Zo verkocht speciaalzaak Niesmann-Bischoff in Oss er vorige week een van bijna één miljoen euro. Een record.

60+, gepensioneerd en een bedrijf van de hand gedaan. Grof gezegd is dat volgens Mark Hiemstra het profiel van mensen die voor tonnen een luxe camper kopen. En hij kan het als directeur van de camperwinkel weten.

De vraag naar caravans en campers, ook in deze prijscategorie, is sinds een paar jaar torenhoog. "Materialen zijn duur, het aanbod is laag en de vraag is hoog", verklaart Hiemstra de prijsstijgingen in de branche. Campers die voor twee, drie ton van de hand gaan, zijn volgens hem 'het nieuwe normaal'. Voor nu dan toch.

949.000 euro

Op het terrein van de winkel in Oss staan talloze wagens, die zo door kunnen gaan voor een huis en vrachtwagen in één. De duurste verkoop? Die dateert van vorige week, lacht Hiemstra. Het gaat om de Morelo Grand Empire 110GS+. Een hele mond vol. Net als de vraagprijs van maar liefst 949.000 euro. Volgens Hiemstra is die voor ongeveer dat bedrag van de hand gedaan.

Wie de gefortuneerde eigenaar is, wil hij niet zeggen. Maar dat diegene luxe op vakantie kan, dat staat wel vast. De camper is voorzien van een wasmachine, vaatwasser en dubbele airco. Het heeft cameraspiegels, een 360 graden-camerasysteem en een fietsenlift. Maar misschien wel het meest bijzondere is de interne parkeerplaats. Een wat? Jawel, een interne parkeerplaats. Via de achterklep kan een auto ter grootte van een Mini Cooper in.

Vrachtwagenrijbewijs

Wie genoeg geld wil neerleggen en geduld heeft - de wachttijd is vaak tussen de één en twee jaar - moet daarnaast aardig behendig zijn achter het stuur. Omdat het gevaarte 14.000 kilo, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog is, heeft de bestuurder een vrachtwagenrijbewijs nodig.