Oefencampagne: Willem II geeft Olympique Lyon een pak slaag

Willem II heeft Olympique Lyon in de oefencampagne voor het nieuwe seizoen een pak op de broek gegeven. In Tilburg werd het zaterdag maar liefst 5-0 voor de Tricolores. Eén kanttekening: de Franse topploeg trad aan met veel reservespelers.

Dat maakte het oefenfestijn voor de 7.500 toeschouwers er niet minder op. In de zon zagen zij het uit de Eredivisie gedegradeerde Willem II flitsend voetballen. In de eerste helft waren Freek Heerkens en Jizz Hornkamp (2x) trefzeker. Na rust troffen ook Jeremy Bokila en Nick Doodeman doel.

NAC Breda - FC Eindhoven 1-0

NAC had aan een doelpunt van Odysseus Velanas, in de 82e minuut, voldoende om van FC Eindhoven te winnen. Het oefenduel werd gespeeld in St. Willebrord. Dubbel pijnlijk voor Rob Penders: de trainer van FC Eindhoven speelde jaren voor NAC en bovendien leed zijn ploeg de derde nederlaag op rij.

NAC trad aan zonder Dion Malone. De 33-jarige verdediger maakt volgens de club transfervrij de overstap naar het Cypriotische Karmiotissa FC.

TOP Oss - TEC Tiel 2-1

Ook TOP Oss oefende deze zaterdag. Tegen TEC Tiel, dat uitkomt in de Tweede Divisie, werd het 2-1 voor de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Junior van der Velden nam beide doelpunten voor zijn rekening.