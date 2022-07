Na twee jaar zonder bootjes in de singel, was het zaterdag eindelijk weer tijd voor Breda Drijft. Met 25 graden, veel zon en bier vermaakten zo'n 1.750 in zwemkleren getogen mensen zich hartstikke goed. Breda Drijft in 11 foto's.

Foto: Breda Drijft.

Foto: Breda Drijft.

Foto: Breda Drijft.

Drukker kan bijna niet (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Foto: Breda Drijft.

Foto: Breda Drijft.

Foto: Omroep Brabant.

Foto: Omroep Brabant.

Lang leve de lol en het bier in de haven van Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties).

Foto: Perry Roovers/SQ Vision Mediaprodukties.