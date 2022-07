Eritrees feest in Tilburg loopt uit de hand, agenten bekogeld met stenen

Een Eritrees feest in het gebouw van Seven Hills Party & Events aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg liep zaterdagnacht uit de hand. Daar trad een bekende Eritrese zanger op. Voor dit concert waren 150 kaarten verkocht, maar zo'n honderd mensen zonder kaartje probeerden volgens een 112-correspondent de zaal binnen te stormen. Daarop riep de beveiliging rond halfeen de hulp van de politie in.

Volgens een politiewoordvoerder was de sfeer grimmig. "Zeker in de richting van de politie." Toen de agenten in overleg met de eigenaar van de zaak en de beveiliging besloten het optreden te beëindigen, sloeg de vlam in de pan. De ontevreden bezoekers reageerden volgens de woordvoerder 'zeer agressief'. "Op een gegeven moment werd er richting de agenten met stenen gegooid. Een achterlicht van een politieauto werd vernield." 'Er stonden zo'n twintig politieauto's'

Daarop besloten de agenten in te grijpen. Politieagenten uit Den Bosch en Eindhoven kwamen naar de Zevenheuvelenweg om hun Tilburgse collega's hierbij te helpen. Ook honden werden ingezet. De Zevenheuvelenweg werd door de politie afgesloten voor het verkeer. "Er stonden zo'n twintig politieauto's", vertelt de 112-correspondent. Meerdere charges

Er werden meerdere charges uitgevoerd waarna de rust weer wat terugkeerde. Uiteindelijk zijn alle bezoekers van het Eritrese feest vertrokken. De politie bekijkt onder meer camerabeelden om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de vernieling aan de politieauto.

De politie kwam met veel mensen naar de Zevenheuvelenweg in Tilburg (foto: SQ Vision).

De politie zette onder meer een politiehond in om de rust aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg te herstellen (foto: SQ Vision).