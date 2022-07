Eritrees feest Tilburg loopt uit de hand: vechtpartijen, politie bekogeld

Een Eritrees feest in het gebouw van Seven Hills Party & Events aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg liep zaterdagnacht uit de hand. Daar trad een bekende Eritrese zanger op. Voor dit concert waren 150 kaarten verkocht, maar zo'n honderd mensen zonder kaartje probeerden volgens een 112-correspondent de zaal binnen te stormen. Daarop riep de beveiliging de hulp van de politie in.

Toen agenten sommeerden het optreden te beëindigen, sloeg volgens de 112-correspondent de vlam in de pan. Er zouden vechtpartijen zijn uitgebroken en de politie zou zijn bekogeld. 'Er stonden zo'n twintig politieauto's'

Politieagenten uit Den Bosch en Eindhoven kwamen naar de Zevenheuvelenweg om hun Tilburgse collega's te komen helpen. De Zevenheuvelenweg werd door de politie afgesloten voor het verkeer. "Er stonden zo'n twintig politieauto's", zag de 112-correspondent.

De politie kwam met veel mensen naar de Zevenheuvelenweg in Tilburg (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).

De politie zette onder meer een politiehond in om de rust aan de Zevenheuvelenweg in Tilburg te herstellen (foto: Jack Brekelmans/SQ Vision).