Nog even zweten, maar komende week neemt de temperatuur een duik

Het is nog even zweten deze zondag, maar komende week daalt de temperatuur een stuk. Dat vertelt Diana Woei van Weerplaza.

"We hebben deze zondag te maken met een warmtefront dat overtrekt", legde Diana zondagochtend uit in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant. "We zien wat wolkenvelden van west naar oost schuiven, maar de zon schijnt daar goed doorheen. Dit warmtefront brengt ons nog warmere lucht dan zaterdag. Toen werd het maximaal 26 of 27 graden, maar deze zondag komt de temperatuur in heel de provincie uit op een tropische 30 of 31 graden."

Daarbij waait het matig. "Kracht 3. Daardoor voelt het aangenaam aan, ondanks dat de luchtvochtigheid hoger is dan zaterdag."

Klap onweer mogelijk

Ook 's avonds zal het nog lang warm zijn. We krijgen volgens Diana een ronduit zwoele nacht. "Het koelt uiteindelijk af naar 19 of 20 graden."

Maandag warmt het alweer snel op. "Er zijn dan flinke perioden met zon, maar vanuit het westen schuiven dan wat dikkere wolken voorbij. In de ochtend zou in de westelijke delen van Brabant al wat lichte regen kunnen vallen en 's middags is er in het oosten van de provincie kans op een enkele bui. Met mogelijk een klap onweer. Maar voor die bui uit wordt het nog wel warm hoor, zo'n 24 tot 29 graden."

Zomerse waarden eind komende week

Maandagmiddag hebben we te maken met windkracht 4 vanuit het westen. "Die voert minder warme lucht aan."

Dinsdag en woensdag komen we daardoor waarschijnlijk niet veel hoger uit dan een graad of 20. Dan kunnen ook een paar buien overtrekken. "Maar vanaf vrijdag gaat het kwik weer omhoog naar zomerse waarden van 25 graden. Prima zomerweer!"