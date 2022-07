Varkensfluisteraar: 'Vion maakt zich schuldig aan dierenmishandeling'

Dierenarts en specialist in het gedrag van varkens, Kees Scheepens, probeert slachterij Vion zo ver te krijgen dat ze tijdens de hitte beter omgaan met de varkens voordat die daar geslacht worden. Zo vertelde hij zondag in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

Scheepens is dierenarts en sinds het eind van de jaren '90 heeft hij zich toegelegd om het gedrag van varkens te bestuderen. Hij wordt daarom ook wel varkensfluisteraar genoemd. "Dat komt door de varkenspest in 1997. Toen heb ik als dierenarts 130.000 varkens afgemaakt. Gezonde biggetjes van drie tot zeventien dagen moesten we euthanaseren. Ik ben dierenarts geworden om dieren gezond te houden, niet om ze te doden", aldus Scheepens.

Scheepens heeft met actiegroep Eyes on Animals de afgelopen warme dagen vrachtwagens gefilmd waarin honderden varkens stonden te wachten om geslacht te worden. Op de beelden is te zien dat de dieren heel snel ademhalen, door hun poten zakken en over hun soortgenoten heen vallen. Ze zijn bevangen door de hitte en dat ziet er akelig uit. De wagens staan langs de kant van de weg in Boxtel, dichtbij de slachterij.

"We tonen te weinig respect voor een levend wezen in hoe we met die dieren omgaan. Vion maakt zich schuldig aan dierenmishandeling, want dat is het als die varkens zo in de hittestress zitten." En het is totaal onnodig, weet Scheepens. "De oplossing is zo simpel. Rij gewoon rond met die wagens, dan zorgt de wind voor verkoeling."

De dierenarts heeft geen goed woord over voor hoe Vion met de varkens omgaat: "ze hebben daar een executive officer pork. een manager varkensvlees, maar er komen daar geen karkassen binnen, het zijn levende wezens. Varkens zijn geen bakstenen, het zijn levende wezens en die moeten we met respect behandelen."