Verpleegkundige kritisch op plannen zorgminister: 'Loop eens een dag mee'

Anja Bijleveld werkt al dertig jaar als verpleegkundige in de ouderenzorg en zij is niet te spreken over de plannen van minister Helder van Langdurige Zorg. "Laat haar maar eens een dag meelopen met mij", zegt Bijleveld in de Omroep Brabant talkshow KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

De Osse verzorgster heeft in al die jaren veel meegemaakt in de zorg en nog veel meer gezien, maar na het horen van een aantal voorstellen van de minister moest ze een ingezonden brief naar de regionale krant schrijven en die kritiek kwam recht uit het hart: "Dat kun je wel zeggen ja", beaamt Bijleveld.

"Wat de minister aandraagt, gebeurt allang."

"Ze wil 50.000 woningen voor ouderen bouwen, maar hoe ben je dat van plan met de huidige woningnood? Ze wil robotten inschakelen in de zorg. Daar hebben we jaren geleden een pilot mee gehad, maar die robotten waren veel te duur, dus die moesten weer weg", vertelt Bijleveld. "De minister kwam met prachtige plannen en voorstellen alsof ze het opnieuw uitgevonden heeft, maar wat zij aandraagt, gebeurt allang. Bijleveld zou de minister graag een dagje op sleeptouw nemen, zodat die met eigen ogen kan zien hoe het eraan toegaat. "Mijn dienst begint om zeven uur 's ochtends, dan krijgen we een route met daarop alle namen van de cliënten, die ik ga bezoeken. Ik heb daar een kwartier per cliënt voor, of eigenlijk tien minuten, want de reistijd gaat er ook vanaf."

"Er moeten steunkousen aangetrokken worden en insuline gespoten."