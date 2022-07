Marianne Vos wint tweede etappe in Tour de France en pakt gele trui

Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek heeft maandag de tweede etappe gewonnen van de Tour de France voor vrouwen. Vos was in finishplaats Provins de snelste van een kopgroep van zes renners. De kopgroep kwam er na een tussensprint op twintig kilometer voor de finish. Door de zege verovert Vos ook de gele trui.

De tweede etappe begon in Meaux en eindigde 136 kilometer later in Provins. Vos nam door de winst de gele leiderstrui over van landgenote Lorena Wiebes, die zondag op de Champs-Élysées de eerste etappe had gewonnen.

Dinsdag volgt een rit van Reims naar Épernay met een lastig klimmetje in de finale. De Tour voor vrouwen eindigt zondag.