Van Gerwen wint World Matchplay na blessureleed: 'Betekent veel voor me'

Michael van Gerwen heeft zondagavond voor de derde keer in zijn loopbaan het World Matchplay darts gewonnen. Dit is een van de belangrijkste toernooien van de bond PDC. De 33-jarige Vlijmenaar rekende in een razend spannende finale af met Gerwyn Price uit Wales. 'MVG' won het World Matchplay ook al in 2015 en 2016.

Van Gerwen begon het duel niet best. Hij miste veel kansen om uit te gooien en kwam op een 4-0 achterstand. De leg daarop greep 'MVG' wel, bijna zelfs met een negendarter. Hij miste echter de dubbel 12. Maar de tiende pijl was wel raak. Op stoom

Daarna kwam Van Gerwen op stoom. Met een 160-finish kwam hij terug tot 3-4, maar het lukte hem een tijd lang niet om op gelijke hoogte te komen met de Welshman. Tot de 24e leg. Wat later kwam de Vlijmenaar met een fraaie 130-finish voor het eerst in de finale op voorsprong en die voorsprong gaf hij niet meer uit handen. Met een 121-finish besliste hij de finale: 18-14.

Wachten op privacy instellingen...

Moeilijke periode

"Deze trofee weer omhoog mogen houden betekent veel voor me", vertelde Van Gerwen na de finale. De Vlijmenaar werd namelijk kort geleden geopereerd aan zijn arm. Hij sprak van een moeilijke periode in zijn dartscarrière. "Om dan zo terug te komen en een speler met de kwaliteiten van Gerwyn te verslaan, dat maakt me echt trots!" Volgens hem zat er in deze finale alles wat darts zo mooi maakt. “Drama, fenomenaal spel, hoge scores, fantastische finishes... Je kunt je niet voorstellen hoe blij ik ben." 'Als Michael zo op dreef raakt, is het moeilijk om daar iets tegen te doen' Price, de PDC-wereldkampioen van 2021, noemde Van Gerwen een verdiende winnaar. "Hij is a fantastische speler. Als hij zo op dreef raakt, is het moeilijk om daar iets tegen te doen."

Opperste concentratie bij Michael van Gerwen voor de opkomst in Blackpool (foto: Taylor Lanning/PDC).

Michael van Gerwen miste in het begin van de finale veel kansen op zijn dubbels (foto: Taylor Lanning/PDC).

Michael van Gerwen kwam gedurende de finale steeds beter in zijn spel (foto: Taylor Lanning/PDC).