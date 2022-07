Roze Maandag op de Tilburgse Kermis: 'Onze familie wordt steeds groter'

Het draait deze dag maar om één ding op de Tilburgse Kermis: het is Roze Maandag. Het feest waarbij iedereen zichzelf kan zijn, wordt na twee afgeslankte coronajaren eindelijk écht weer gevierd.

Tussen de poffertjes en de suikerspinnen kleurt de Tilburgse binnenstad weer roze. De Roze Express, terug van weggeweest, kwam rond kwart over elf aan op spoor 1. Op het station wemelde het toen al van de mensen in kleurrijke outfits.

Burgemeester Theo Weterings liep maandagochtend ook rond op het station. Hij was zeer verheugd dat Roze Maandag na drie jaar weer losbarstte. "Het was lang wachten. Dat het nu weer kan is heel fijn. Iedereen kan zichzelf zijn in Tilburg."