Wachten in de rij op Eindhoven Airport wordt leuker met Omroep Brabant

Links van de rij wachtenden op Eindhoven Airport staat een kraam die Brabantse worstenbroodjes verkoopt. Rechts van de rij staat dj Dominic Graat bovenop een Landrover van Omroep Brabant Radio lekkere muziek te draaien om het wachten in de rij wat draaglijker te maken. Brabantse gezelligheid op het drukke vliegveld en de reizigers, die kunnen het wel waarderen.

De rij wachtenden valt mee op deze maandag. Nu de vakantie in Brabant echt is begonnen, gaan veel mensen op reis. Maar er zit gelukkig beweging in de rij mensen die hun vlucht niet willen missen. Populaire bestemmingen zijn vakantielanden als Spanje en Italië. Maar er zijn mensen die naar minder voor de hand liggende vakantielanden gaan, zoals Bulgarije en Litouwen.