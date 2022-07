Dit kan je doen tegen heimwee: paracetamols nemen of dichtbij huis blijven

Last van heimwee hebben we allemaal wel eens. Of je nu op de camping 30 kilometer van huis zit of in een all-inclusive resort in Turkije. Gelukkig weet Ad Vingerhoets wat je tegen heimwee kunt doen. "Een paracetamol kan effect hebben", adviseert de emeritus hoogleraar Emoties en Welbevinden aan Tilburg University,

Geloof het of niet, maar er bestaat een verband tussen een paracetamol en het verminderen van heimwee. "Heimwee is net als liefdesverdriet een psychische pijn en dat bestaat in de hersenen voor een deel uit fysieke pijn", legt de hoogleraar uit. "Een Amerikaans onderzoek bewees eerder al dat liefdesverdriet afnam bij een groep studenten na het nemen van een paracetamol. Na het slikken van het middel verminderde de fysieke pijn waardoor de studenten minder liefdesverdriet hadden. Je zou dus kunnen zeggen dat hetzelfde voor heimwee geldt."

"Ga naar een camping dichtbij zodat je tussendoor naar huis kan."

Als je niet meteen naar de pillen wil grijpen, zijn er ook andere dingen die je kunt doen. "Als je van jezelf weet dat je snel heimwee krijgt, moet je een manier zoeken om ermee overweg te kunnen. Dat kan je doen door veel activiteiten te plannen die voor afleiding zorgen. Of door dichtbij huis op de camping te gaan staan zodat je tussendoor even naar huis kan." Toch weet Vingerhoets ook dat het voor veel mensen niet makkelijk is. "Je kan weinig doen als je écht heel veel last hebt van heimwee. Sommige mensen kunnen er niet van slapen of eten en krijgen zelfs koorts. Ook al ben je heel actief op vakantie dan heb je altijd zwakke momenten waarbij je aan huis denkt, bijvoorbeeld voor het slapen gaan of als je wakker wordt."

"Meer last van heimwee als je niet zo flexibel bent."

Bepaalde karaktereigenschappen kunnen voor meer heimwee zorgen. "Bij heimwee draait het om twee dingen: het loslaten van de thuissituatie en het integreren in de nieuwe omgeving. Als je van jezelf niet zo flexibel bent of moeilijk omgaat met onbekende situaties, heb je waarschijnlijk meer last van heimwee." Naast de thuissituatie en eigen rituelen kun je ook daadwerkelijk een plaats of provincie missen. "Een Brabander vertelde me ooit dat hij de toren in zijn dorp moest zien als hij wakker werd, anders ging het niet goed met hem", vertelt de hoogleraar.

"Het kan ook verlatingsangst zijn."