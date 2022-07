Kampeerspullen niet aan te slepen: 'Vooral tenten zijn een probleem'

Wie nog op het laatste moment kampeerspullen wil inslaan, kan behoorlijk bedrogen uitkomen. Campingwinkels worstelen nog volop met de nasleep van de coronadip. Klanten moeten mensen hierdoor soms maanden op hun tent wachten.

"Veel campingspullen worden in China gemaakt. Daar hebben fabrieken vrijwel stilgelegen en die moeten nu dus weer helemaal opstarten," vertelt een medewerker van campingwinkel De Wit Schijndel. "Dat is vooral te merken aan het aantal tentjes dat we binnenkrijgen. Dat gaat nu weer mondjesmaat de goede kant op, maar als gevolg van het tekort gaan klanten nu vaak niet weg met hun eerste keuze."

Adventure Store Helmond zag het leverprobleem al een beetje aankomen. "We zijn op tijd voldoende gaan inkopen van de nieuwe collectie. Echte problemen hebben we daarom niet," zegt een medewerker.

Dat beeld herkennen ze bij campingwinkel Linberg uit Molenschot. "Tenten zijn een probleem, die zijn niet aan te slepen. Soms moeten we mensen inderdaad teleurstellen," weet een medewerker van de klantenservice te vertellen. "Sommige tenten zijn vorig jaar zomer besteld en komen nu pas binnen. Een tip is dan ook om er op tijd bij te zijn als je besluit om te gaan kamperen."

Maar toch wringt de schoen, want het aantal bestellingen is toegenomen. En dat is niet zo gek. Door de coronaregels was het lange tijd onduidelijk of vakantie er dit jaar wel in zat. "De coronaperiode heeft kamperen echt populairder gemaakt. Je bent flexibeler dan wanneer je een huisje boekt." De winkels zien voorlopig de drukte dan ook niet afnemen.