'PSV wordt met afstand kampioen', denken Willy en René

PSV gaat komend seizoen met afstand kampioen van Nederland worden. Die voorspelling doet clubicoon Willy van de Kerkhof in de eerste aflevering van de Willy en René Podcast van Omroep Brabant van het nieuwe seizoen. Ook tweelingbroer René heeft hoge verwachtingen van de Eindhovenaren, zeker als Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré deze zomer niet vertrekken. “Als die twee blijven, dan is PSV echt aan zijn stand verplicht om kampioen te worden.”

Volgens de broers is PSV de enige Nederlandse topclub die er deze zomer sterker op geworden is, vooral door de komst van Luuk de Jong en keeper Walter Benítez. Alleen achterin zijn er nog wat vraagtekens. “Maar als Ramalho en Mauro Junior straks weer fit zijn dan hebben we een geweldig elftal”, vinden de broers. "En dan hoeft er ook niemand meer bij te komen. Het geld dat nog over is, kan dan in het spaarpotje."

Gestreepte shirts

En er is nog iets waar Willy heel enthousiast van wordt. “Ik ben blij verrast met het nieuwe thuisshirt van PSV. Eindelijk weer gewoon normaal rood-wit gestreept zoals vroeger!” Willy en René maakten zelf ooit mee dat op voorspraak van shirtsponsor Philips het gestreepte shirt plaatsmaakte voor een rode. Ook het shirt van vorig jaar met dunne witte streepjes kon de gebroeders maar matig bekoren. “Dit is tenminste echt PSV.”

In de eerste aflevering van de Willy en René Podcast van het nieuwe seizoen laten de broers uitgebreid hun licht schijnen over het nieuwe PSV en de concurrentie. En nog iets bijzonders… de mannen blijken met hun gehoorapparaat meer te kunnen dan alleen beter horen.