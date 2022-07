Vijftal berooft jongen (17) op 'brute' manier van zijn omafiets

Een jongen van 17 uit Etten-Leur is zondagmiddag in Breda in de woorden van de politie op een 'brute' manier beroofd van zijn fiets. Een groep van vijf jongens omsingelde hem. Een van hen riep dat ze messen bij hadden. Vervolgens werd de jongen vastgepakt en van zijn fiets getrokken.

Sandra Kagie Geschreven door