Graven van anonieme doden geopend in zoektocht naar hun identiteit

Een speciaal team van de politie en het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) hebben maandag in Huijbergen en Zundert graven van twee doden geopend, van wie de identiteit altijd onbekend is gebleven. Voor de identificatie is DNA-materiaal nodig om met de huidige technieken de onbekende te identificeren. In één geval zijn ook daadwerkelijk stoffelijke resten gevonden die door het NFI nader worden onderzocht.

Op de begraafplaats aan de Molenstraat in Zundert ging het om iemand die tussen 1975 (vermissing) en 1985 was gevonden aan de Waaijenberg, in het buitengebied van Zundert. Van een misdrijf was destijds geen sprake, meldt de politie.

Degene die is overleden, is nooit geïdentificeerd en was in een naamloos graf begraven. De zoektocht in Zundert naar mogelijk DNA-materiaal is op niets uitgelopen.

Opgraving in Huijbergen

Eerder op de dag werd op de begraafplaats in de Dorpsstraat in Huijbergen ook een graf geopend. Daar vond het NFI wel stoffelijke resten die door het NFI verder worden onderzocht.

De Wet op de Lijkbezorging is aangepast en de politie moet onbekende doden proberen te identificeren. Dat gebeurt aan de hand van de DNA-materiaal. Dat wordt vergeleken met DNA-materiaal in de DNA-databank voor Vermiste Personen (DVP).