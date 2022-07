Automobiliste (23) overleden na crash in Helmond

De automobiliste die maandagavond ernstig gewond raakte toen ze met haar auto van de weg raakte op de Europaweg in Helmond is overleden. Dat maakte de politie dinsdagochtend bekend. Het slachtoffer is een 23-jarige Poolse vrouw.

De vrouw reed rond negen uur richting Helmond toen het mis ging. Via een verhoogde middenberm werd haar auto gelanceerd. Die raakte vervolgens een groot ANWB-bord, sloeg over de kop en kwam via de middenberm aan de andere kant van de weg in een sloot terecht. De vrouw werd uit haar auto geslingerd. Toeschouwers

Mensen die de crash zagen, schoten direct te hulp en probeerden de vrouw te reanimeren. De hulpdiensten namen deze taak al snel over. Verschillende ambulances, de brandweer en een traumaheli kwamen naar de Europaweg. Op een viaduct in de buurt verzamelde zich volgens een 112-correspondent al snel een flinke hoeveelheid toeschouwers. Omdat de vrouw op de snelweg werd gereanimeerd, stuurde de politie deze mensen hier weg. Kritieke toestand

De vrouw - die als enige in de auto zat - werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze alsnog aan haar verwondingen. De N270 was tot na middernacht in beide richtingen afgesloten zodat de politie onderzoek kon doen. Getuigen

Er was geen ander verkeer bij de crash betrokken. De politie vraagt mensen die het ongeluk zagen gebeuren zich te melden.

De auto van de vrouw kwam via de middenberm aan de andere kant van de Europaweg in een sloot terecht (foto: SQ Vision).