Agent op de fiets bijna omver gereden door vluchtende automobilist

Een agent op de fiets is vrijdagavond op het nippertje ontsnapt aan een vluchtende automobilist in Tilburg. De bestuurder stopte aanvankelijk op teken van de politie maar gaf toen plotseling gas. De 36-jarige chauffeur uit Tilburg is aangehouden. Dat maakte de politie dinsdag bekend op haar website.

Het voorval gebeurde rond half elf in de avond. Twee agenten op de fiets zagen een auto luid toeterend voorbijkomen op de Spoorlaan. Ze gaven een stopteken om de automobilist aan te spreken op zijn rijgedrag. De bestuurder stopte en moest zijn rijbewijs tonen. Tijdens het korte gesprek zagen de agenten een fles lachgas in de auto liggen. "Toen ging het snel", zegt de politie.

De chauffeur gaf gas en reed in op de agent die met zijn fiets voor de auto stond. De politieman kon op tijd wegspringen terwijl de auto over de fiets heen ging. De vluchtende automobilist verdween met hoge snelheid uit zicht maar werd na een korte achtervolging aangehouden door collega's van de fietsende agenten. Het ging om een man van 36 jaar uit Tilburg. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag of zware mishandeling.

Op het politiebureau bleek dat de verdachte twee keer zoveel alcohol op had als toegestaan. Het was bovendien de derde keer dat de Tilburger werd betrapt voor het rijden zonder rijbewijs. Omdat hij vermoedelijk lachgas had gebruikt, is zijn auto in beslag genomen.